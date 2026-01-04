OSAJIから、内面に潜む揺れる気持ちや二面性に着目した「2026 SPRING MAKEUP COLLECTION」が数量限定で登場します。テーマは“Ambivalence”。期待と不安、憧れと迷い…そんな両面を受け入れながら、自分だけの色を描く春のメイクアップ♡リップやアイシャドウ、ハイライトスティックなど新色・限定色が揃い、表情にそっと寄り添うラインナップです。2026年1月14日（水）より発売され、1月7日（水）からは予約もスタ