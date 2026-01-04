愛知県・栄を拠点に活動するアイドルグループSKE48が4日、名古屋栄三越で行われている「SKE48衣装展17年変わらぬ熱衣（ねつい）」開催を記念した新幹線イベント「SKE48新幹線全力走行−いこーぜ！！！衣装展−」を開催した。チームEメンバーの大村杏（20）と河村優愛（19）が参加し、ファン130人とともに東海道新幹線「のぞみ号」に乗車。東京駅から名古屋駅へ向かう約1時間30分の間、車内でさまざまなイベントを行った。イ