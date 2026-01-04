¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢BUDDiiS¤ÎSHOOT¡Ê¿¹½¥ÅÍ¡á23¡Ë¤¬¡¢4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNew Beginning Fes 2026¡×¤Ç¤Î¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¤Î´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÏÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¡£Æ±¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Îaoen¡¢Lienel¡¢n¡¥SSign¡¢OWV¤â´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÂÐ·è¤Ç¡¢SHOOT¡¢ÂÐÀï¼Ô¤Î¡Ö¤¢¤Ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ÇÃæÃÇ¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÏÓ¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ï¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡¢