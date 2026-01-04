韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は１月4日午後、専用機で北京首都国際空港に到着し、4日間の中国訪問をスタートさせました。李在明大統領は中国の習近平国家主席の招きにより、4日から7日まで中国を公式訪問します。今回の訪問は李大統領の就任後初めての訪中です。李大統領は訪中に先だって、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ／CMG）のインタビューに、「韓国は一貫して一つの中国の原則を尊重しており、中