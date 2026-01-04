『ブッダ』、『ベルサイユのばら』から『封神演義』、『キングダム』、『鬼滅の刃』まで、現代とは異なる時代を舞台とした漫画は数多い。【写真】まんが年表の近現代編もあります今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな"歴史漫画"がそれぞれどの時代を描いているのか可視化した「まんが年表」。『封神演義』が紀元前1000年頃、『鬼滅の刃』が1900年頃という具合に、たしかにこの年表があれば作品への理解はより深まりそうだ