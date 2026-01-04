フランスメディアのRFIはこのほど、中国はすでに世界最大のキャビア輸出国と紹介する記事を発表した。パリに本社を置き、キャビアの最高峰ブランドの一つとされるカビアリは、中国産キャビアに最も早く注目した企業の一つでもある。現在の中国産キャビアの価格は１キロ当たり3000−5000ユーロ（約55万−92万円）で、フランス産キャビアとほぼ同じだ。キャビアの消費者の一人は、中国産キャビアはすでに市場をけん引する役割を果た