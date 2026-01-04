地上高470mm！ 道なき道をゆく「究極の4輪」ドイツのチューナーブランド「BRABUS（ブラバス）」は2025年5月13日、メルセデスAMG「G63」をベースにしたハイパフォーマンスピックアップ「XLP 800 ADVENTURE（XLP 800 アドベンチャー）」を発表しました。世界で最もエクスクルーシブな「Gクラス」のピックアップトラックが、最新世代へと進化しました。ブラバスが発表したXLP 800 アドベンチャーは、最新のメルセデスAMG G63（W46