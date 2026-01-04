◆全国高校サッカー選手権大津1―2流通経大柏（4日、浦和駒場スタジアム）準々決勝で昨夏の全国総体で準優勝の大津（熊本）が、前回大会で2位の流通経大柏（千葉）に1―2（1―2、0―0）で敗れ、3大会ぶりの4強進出を惜しくも逃した。雪辱こそならなかったがピッチで全力を尽くした。大津は流通経大柏に逆転負け。前回大会の3回戦に続いて選手権で苦杯を喫したものの、福島京主将（3年）は「1年間通してこだわって、やって