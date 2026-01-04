［高校選手権・準々決勝］鹿島学園（茨城）３−１興國（大阪）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu興國は１月４日、全国高校サッカー選手権の準々決勝で鹿島学園と対戦し、１−３で敗戦。初のベスト４進出とはならなかった。試合終了の笛が鳴った瞬間、DF松岡敏也（３年）の胸に真っ先に浮かんだのは、結果への悔しさ以上に「この仲間ともうサッカーができない」という思いだった。「仲間とサッカーできるのはも