恵庭市の車両整備工場できょう午後、トレーラーが燃える火事がありました。警察と消防が出火原因を調べています。車両が燃えて、大量の黒煙が上がっています。火事があったのは恵庭市下島松の車両整備工場です。午後3時すぎ、通行人から「トラックが燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。警察によりますと当時この工場には人がいなかったということで、警