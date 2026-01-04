2025年12月22日に静岡県長泉町で起きた高齢夫婦が縛られ現金約1000万円が奪われた強盗事件で、静岡県警は2026年1月4日までに、強盗傷害などの疑いでいずれも神奈川県在住で高校生を含む17歳の少年3人を逮捕したと発表しました。 強盗傷害や住居侵入などの疑いで逮捕されたのは、いずれも神奈川県在住でフィリピン国籍の男子高校生（17）、会社員の少年（17）、左官工の少年（17）の3人です。 この事件は、2025年12月22日午前1時