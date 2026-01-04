第１０４回全国高校サッカー選手権は４日に準々決勝が行われ、尚志（福島）が帝京長岡（新潟）戦（浦和駒場）で１―０と勝利した。前半から尚志が優位に攻めるが、帝京長岡も固い守備を見せ、０―０で折り返す。それでも尚志は後半２１分にＦＷ根木翔大（３年）が左サイドからドリブルで前に進み、絶妙のパスを送る。これを右サイドのＦＷ臼井蒼悟（３年）が冷静に決めてネットを揺らした。その後も一進一退の攻防を見せたが、