NEXERは12月22日、HARADAとともに実施した「腕時計の着用シーンに関するアンケート」の結果を発表した。同調査は12月2日〜8日、「腕時計を持っている」と回答した全国の男女400人を対象に、インターネットで実施した。現在、腕時計を持っていますか現在、「腕時計を複数本持っている」と回答した割合は55%だった。35.8%は「ほぼ毎日着用している」と回答している。毎日装着する理由は、「気に入っているから」「仕事中はスマホを使