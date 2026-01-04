４日朝、大仙市の国道で中型トラックと軽自動車が衝突し、 軽自動車を運転していた６２歳の男性が死亡しました。 警察によりますと４日午前６時４５分頃、大仙市協和荒川の国道４６号で 仙北市方向から大仙市協和方向に向かっていた軽自動車が 対向してきた中型トラックと衝突しました。 この事故で軽自動車を運転していた 秋田市楢山川口境のパート従業員、金明男さん（６２）が 秋田市内の病院に搬送されましたが