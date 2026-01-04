英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が4日放送の「『ばけばけ』正月インタビュー 前半の名シーンを振り返り！」に出演。女優の郄石あかり（23）がヒロインを務める同局の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について話した。番組では、新年を迎え物語も後半に突入していくということで、郄石が演じるトキと自身が演じているヘブンのこれまでの物語を振り返った。朝ドラに出演