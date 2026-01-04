アメリカ軍によるベネズエラ攻撃を受け、中国外務省は「深刻な懸念」を表明したうえで、マドゥロ大統領夫妻の即時解放を求めました。中国外務省は4日、コメントを発表し、ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻を拘束したアメリカに対し「深刻な懸念」を表明し、夫妻の即時解放を求めました。コメントでは「アメリカの行為は国際法や国連憲章に明らかに違反している」と指摘し、「ベネズエラ政権の転覆」をやめ、対話と交渉を通じて問題