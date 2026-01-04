いわきFCは4日、東京ヴェルディからFW西谷亮(21)が完全移籍で加入することを発表した。契約期間は2029年6月30日までとなる。西谷は東京Vのアカデミーで育ち、2022年にトップチーム昇格。2024年から育成型期限付き移籍でFC岐阜に所属し、昨季はJ3リーグ戦32試合でチームトップの8得点を挙げた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW西谷亮(にしたに・りょう)■生年月日2004年1月10日(21歳)■出身地神奈川県■身長/体