ヴィッセル神戸は4日、GK高山汐生(24)がFC琉球への期限付き移籍から復帰することを発表した。高山は筑波大から2024年に神戸へ加入し、2025年は琉球へ期限付き移籍。ここまで公式戦の出場はない。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK高山汐生(たかやま・しおき)■生年月日2001年6月13日(24歳)■出身地神奈川県藤沢市■身長/体重190cm/83kg■経歴湘南レオーネ-湘南U-15平塚-湘南U-18-筑波大-神戸-琉球■出場歴なし■