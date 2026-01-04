FC岐阜は4日、柏レイソルからFWワッド・モハメッド・サディキ(19)が育成型期限付き移籍で加入すると発表した。背番号は「18」。移籍期間は2026年6月30日までとなり、柏と対戦する公式戦には出場できない。同選手は2025年に柏U-18からトップチームへ昇格し、プロ1年目はFC琉球へ育成型期限付き移籍。J3リーグ戦12試合、ルヴァンカップ1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FWワッド・モハメッド・サデ