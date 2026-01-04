メガネをかけて半世紀。いろいろトラブルに遭ってきた。一番怖いのは破損だ。メガネなしでは仕事もままならず、出歩くにも危険が伴う。それでも長いこと「予備」は持たずに過ごしていた。しかし、さすがに近年は1軍2軍を用意。どちらかに万一のことがあっても視力を維持できるようにしている。先日2軍のメガネのレンズを不注意から割ってしまった。フレームも大きくゆがみ、再生は不可能だ。実はこの2軍、かなり緩くなってきてい