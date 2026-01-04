¢£MANATO¤À¤±²Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRSTÌæÉÕ±©¿¥¸Ó¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡õ½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È①～② BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ç¥á¥ó¥Ðー6¿Í¤ÎÌæÉÕ±©¿¥¸Ó»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¥á¥ó¥Ðー¤Ï²Ö¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¶»¸µ¤ËÅº¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¤¤ÃåÊª¤Ë²Ö¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤â±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢MANATO¡Ê¥Þ¥Ê¥È¡Ë¤À¤±¤Ï²Ö¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÒ¼ê¤ò¸ý¸µ¤ËÅº¤¨¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¼ê¤ÏµÕÂ¦¤ÎêÖ¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ý&#12