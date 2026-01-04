¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥×B1Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ÏÂè18Àá¡¢¥Ûー¥à¤Ç²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤ÈÂÐÀï¡£ 4Æü¤ÎGAME£²¤ÏÇÏ¾ì¤ä¥¤¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤Ê¤É¤Î³èÌö¤Ç91ÂÐ78¤Ç¸«»ö¾¡Íø¡£ Ï¢¾¡¤ò4¤Ë¿­¤Ð¤·À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ò¥­ー¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼¡Àá¤Ï¡¢24Æü¤È25Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤Ç»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£