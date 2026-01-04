2025年12月、静岡県長泉町の住宅で夫婦が縛られ、現金およそ1000万円が奪われた事件で、警察は少年3人を逮捕したと発表しました。この事件は先月22日午前1時ごろ、静岡県長泉町の住宅で80代の夫婦が口や手をテープで縛られ、現金約1000万円が奪われたものです。警察はさきほど、強盗致傷などの疑いでいずれも神奈川県在住で17歳の少年3人を逮捕したと発表しました。警察は、3人の認否を明らかにしていません。現場近くの防犯カメラ