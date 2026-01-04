◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)神村学園(鹿児島)は4日の準々決勝で日大藤沢(神奈川)に4-1で勝利。3大会ぶり3度目のベスト4入りを果たしました。夏のインターハイ王者として今大会に臨んでいる神村学園。地区大会5試合で38得点2失点と強さを見せてきたチームは、全国の舞台でも実力を発揮。ここまで3試合で14ゴールと攻撃陣が好調を維持しており、守備陣も3試合で1失点のみと堅い守りを見せて