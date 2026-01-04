第102回箱根駅伝が2、3日に行われ、青山学院大学が3連覇で9度目の総合優勝を達成。現行コースとなった93回大会以降と比較し、上位も下位も過去最速レースとなりました。青山学院大学はついに10時間40分切り 國學院大學は“史上最速の2位”今年の1区からハイレベルな戦いを告げるよう3人が区間記録を上回る展開。区間記録は、5区間7人もの選手が従来の記録を更新しました。往路では、青山学院大学の5区を走った黒田朝日選手(4年)が