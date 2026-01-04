NMB48元メンバーで歌手の山本彩が4日にインスタグラムを更新。笑顔の新年ショットを公開すると、ファンから称賛の声が集まった。【別カット】カメラに弾ける笑顔を見せる山本彩（ほか2枚）山本が新年のあいさつと共に「今年はソロデビュー10周年year」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、愛犬を連れた様子やマフラーを巻いてカメラを笑顔で見つめる姿が収められている。投稿の中で彼女は「これまでを振り返りながら