俳優の伊藤健太郎が3日までにインスタグラムを更新。“新しい家族”が増えたことを報告すると、ファンから驚きの声が相次いだ。【写真】赤ちゃんを抱っこする伊藤健太郎伊藤が新年のあいさつと共に投稿したのは、赤ちゃんを抱っこするオフショット。投稿の中で伊藤は「今年は新しい家族も増えまして、毎年恒例の母のお雑煮も食べまして素敵な一年の始まりでした」と報告。続けて「あ、甥っ子です」と添えている。甥っ子の誕