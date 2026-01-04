◇りそなＢ１リーグ第１８節川崎７９―６９レバンガ北海道（４日・東急ドレッセとどろきアリーナ）Ｂ１レバンガ北海道はアウェーで川崎に６９―７９で敗れ、連勝は４で止まった。前日の試合ではキャリアハイの３１得点を決めた日本代表のＳＧ富永啓生（２４）は厳しいマークに遭い、この日は一転してわずか６得点にとどまった。試合中にイライラを隠せなかった富永は「最後は後手後手に回り、相手が一歩上回った試合だった。