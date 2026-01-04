ジェニファー・ロペスとアイス・キューブが、リブート版「アナコンダ」に太鼓判を押したという。アマゾンに乗り込んだ撮影隊が巨大蛇アナコンダを捕獲しようとする密猟者に支配されてしまう姿を描いた1997年のオリジナル作に出演した2人に、リブート版の脚本家ケヴィン・エッテンとトム・ゴーミカン監督がカメオ出演を依頼したところ、了承してくれたという。 【写真】リブート版で主演す