「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）毎年恒例の１・４東京ドーム大会が行われ、プロレスデビューとなった東京五輪男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）がいきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座のベルトを掛けて極悪レスラーのＥＶＩＬと対戦し、１２分５３秒変形三角絞めによるレフェリーストップで劇的勝利を飾り、いきなりベルトを奪取した。柔道男子代表監督の鈴木桂治氏が柔道着姿で陣太鼓を叩く中で登場