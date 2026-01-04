「全国高校サッカー選手権・準々決勝、神村学園４−１日大藤沢」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）神村学園（鹿児島）のＦＷ倉中悠駕（３年）が後半２５分までに４点を奪う大活躍でチームを勝利に導いた。試合後の取材では恥骨を疲労骨折していることを明かし「痛み止めでやれてます」と話した。万全な状態でないことを感じさせないパフォーマンスだった。前半２９分にゴール前のこぼれ球に反応して左足で先制弾。後