首に巻いたカラフルなスカーフの意味とは陸上自衛隊の観閲（かんえつ）式典などで、戦闘服姿の隊員が首にカラフルなスカーフを巻いているのを目にしたことはないでしょうか。実はこれ、隊種標識の色となっており、その隊員がどの職種に就いているのかが一目で分かるようになっているのです。【画像】揃うとカラフル〜！これが、自衛官各役職のスカーフです自衛官が着用している制服の襟元には、バッジのようなものが付けられて