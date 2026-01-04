1年で4戦をこなした井上の評価は高い(C)Getty Images昨年12月27日、ボクシングスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は、サウジアラビア・リヤドでアラン・ピカソ（メキシコ）に勝利し王座防衛を果たした。2025年はタイトルマッチ4試合を戦い、いずれも一方的な展開で白星を手にしている。【動画】繰り出される戦慄のボディショット！井上尚弥の“音”に着目直近2試合は判定勝ちだったものの、それぞれの内容は井