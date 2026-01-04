4日午後6時16分ごろ、岐阜県、愛知県、滋賀県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岐阜県美濃中西部で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岐阜県の可児市と岐阜市、それに輪之内町、愛知県の名古屋西区、名古屋守山区、一宮市、瀬戸市、豊田市、犬