立川競輪ＧIII「開設７４周年記念鳳凰賞典レース」が４日、開幕した。初日の一次予選８Ｒでは大ベテランの内藤宣彦（５４＝秋田）が勝利を手にした。気温が下がり突風のつんざくこの時期の立川は、バンクの重さに機動型が手を焼く。それゆえ車券戦術は、足をためる追い込み勢を狙うのも一興。実際に初日１着の決まり手は、「差し」が７本。酸いも甘いもかみ分けたレース巧者らがスキを縫い立ち回っている。内藤もそのひと