パワハラにならず、部下がやる気を失わない、上手な叱り方はあるのか。人材育成コンサルタントの吉田幸弘さんは「部下が『責められている』と感じて回答ができなくなってしまう言葉は、叱るときに使うべきではない」という――。※本稿は、吉田幸弘『「また今日も、部下が浮かない顔してる…」これからのリーダー必修「サーバント・リーダーシップ」入門』（きずな出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／maroke※