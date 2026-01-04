元DeNA・ケイが振り返る、日本での生活今オフにホワイトソックスと契約したアンソニー・ケイ投手が米ポッドキャスト番組で、昨季まで所属したDeNAでの生活について語った。魚介類を避けていたものの「欲しいものは何でも手に入る」と日本の便利さを振り返り、新鮮な食材が豊富に揃う環境を高く評価した。ケイは昨季、DeNAでプレー。昨年11月にホワイトソックスと2年総額1200万ドル（約18億8200万円）のメジャー契約を結んだ左