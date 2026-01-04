【モデルプレス＝2026/01/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の鈴木瞳美が1月3日、自身のInstagramを更新。私服姿を披露し、話題となっている。【写真】指原プロデュースアイドル「長くて綺麗」美脚輝くショーパンコーデ◆鈴木瞳美、美脚際立つショーパンコーデ披露鈴木は「ポニーテールしてお出かけしたよ」とつづり、全身コーディネートの写真を投稿。髪の毛をすっきりとポニーテールにまと