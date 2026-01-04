4ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÀÐ¼í»Ô¤Ç½»Âð¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï11»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°2»þ¤´¤íÀÐ¼í»ÔÉÍ±×¶è¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö¸þ¤«¤¤¤Î²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¸½¾ì¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯9Åï¤Ë±ä¾Æ¤·¡¢½»Âð¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Åï¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï11»þ´Ö°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿¸á¸å1»þ¤´¤í¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¹â°µÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·¤Æ°ì»þ190¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¡¢½»Ì±15¿Í¤Û