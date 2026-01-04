¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¡¢Asue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÅìµþGB¤Ë3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¡¢17¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÂçºåB¤ÏJ°¦ÃÎ¤Ë1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¡¢14¾¡4ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÂçºåM¤¬É±Ï©¤ò3¡½1¤Ç²¼¤·¡¢15¾¡7ÇÔ¤È¤·¤¿¡£·²ÇÏ¤ÏAstemo¤Ë3¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ14¾¡8ÇÔ¡£