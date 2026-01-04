¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¡áºòÇ¯8·î¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢ÊÆ·³¤¬¹¶·â¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¾ðÀª¤Ï¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°»ö¹à¤À¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¹ñ¤ËÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¿ÏÂÅª¤ËÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤«¤é¸¶ÌýÄ´Ã£¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢ÆþÄä»ß¤òµá¤á¤ëÊÆ¹ñ¤È´Ø·¸¤¬¤®¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£