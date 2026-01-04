¿·½Õ¤Î°¤ÇÈÏ©¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÂè72²óÆÁÅç±ØÅÁ¤Ï4Æü½éÆü¤ò½ª¤¨¡¢¼ó°Ì¤ËÆÁÅç»Ô 2°Ì¤Ë¤Ï3Ê¬5ÉÃº¹¤ÇÈÄÌî·´ 3°Ì¤Ë¤Ï°¤Æî»Ô¤ÈÈþÇÏ»Ô¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹½éÆü½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤ÎÈþÇÈÄ®Ìò¾ìÁ°¤Ë¤Ï¤±¤µ¡¢16¥Áー¥à¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¶è¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÄÌç»Ô¡£Â³¤¯2¶è¤Ç¤Ï5°Ì¤Ç¥¿¥¹¥­¤ò¼õ¤±¤¿°¤Æî»Ô¤¬°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤Þ¤¹¤·¤«¤·8¶è¤ÇµîÇ¯¤ÎÇÆ¼ÔÆÁÅç»Ô¤ÎÆü²¼Áª¼ê¤¬¶è´Ö1°Ì¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»ÆÁÅç»Ô¤¬¼ó°Ì¤òÃ¥¤¦¤È9¶è¡¢10¶è¤È¥¿¥¹