4日朝早く、栃木県佐野市の国道で走行中の大型トラックの荷台から大量の茶がらが路上に散乱し、後続の車がスリップするなどして12台が絡む多重事故となりました。事故に巻き込まれた男性1人が死亡しています。警察によりますと、4日午前5時半ごろ、佐野市高橋町の国道50号で走行中の大型トラックから積み荷の茶がらがおよそ500メートルにわたり路上に散乱しました。後続のトラックなどが茶がらでスリップするなどして12台が絡む多