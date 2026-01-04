進学校に通う高校3年生の子どもを持つBさんは、生活保護を受給しながら子どもの受験準備を進めています。参考書代や模試代の支出を細かく調整していました。ところが受験校を検討する中で、思いがけない壁に直面します。それは、生活保護を受給している世帯の子どもは制度上、原則として大学へ進学することが認められていないというものです。【写真】お腹がつながって生まれた双子姉妹生後2カ月で分離手術16年後の同じ日に父