まさに「迷車」？ アストンマーティンが送り出した「異色のモデル」を振り返る世界的に名高い英国発の高級スポーツカーメーカーのアストンマーティンが、わずか3mという小さなボディを持つコンパクトカーをかつてラインナップしていたことをご存じでしょうか。一風変わった「迷車」とも呼ばれる「シグネット」を振り返ります。【画像】超カッコイイ！ これが全長3mの「小さな高級車」です！ 画像で見る（44枚）アストンマー