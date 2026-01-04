2026Ç¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿·³ã¸©Æâ¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÀáÌÜ¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¿·³ã»ÙÅ¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç10Ç¯¹ï¤ß¤Î¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë´ë¶È¤Ï3009¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£¼þÇ¯´ë¶È¤Ï3009¼Ò Ì±´Ö¤Î¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¡¦Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¿·³ã»ÙÅ¹¤¬2026Ç¯¤Ë¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´ë¶È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©Æâ¤Ç2026Ç¯¤Ë10Ç¯¹ï¤ß¤ÇÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë´ë¶È¤Ï3009¼Ò¤Ë¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö50¼þÇ¯¡×¤ò·Þ¤¨¤ë´ë¶È