佐渡市の佐和田海岸で3日行われたのは、新春恒例の寒中水泳！佐渡市で毎年秋に開かれているトライアスロン大会の愛好者たちが、心身を鍛え大会での活躍などの決意を新たにする場として行っています。3日は気温1℃と厳しい寒さのなか、30代から70代までの男女9人が参加しました。参加者は：こうやって寒中水泳をして、体調管理に気をつけながら、またトライアスロンもマラソンも頑張っていきたい寒中水泳は来年も実施される予定です