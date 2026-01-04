（資料写真）４日午後４時４０分ごろ、神奈川県厚木市の新東名高速道路・厚木南インターチェンジ（ＩＣ）近くで、乗用車３台が絡む玉突き事故が起きた。追突した車は炎上し、前方の車に乗っていた計５人が軽傷を負った。県警高速隊などが原因を調べている。同隊などによると、上り線は伊勢原ジャンクション（ＪＣＴ）−厚木南ＩＣ間が通行止めになっている。