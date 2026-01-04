「この度、FC東京に完全移籍することになりました」サガン鳥栖の公式サイトでマルセロ・ヒアンが報告。2025シーズンはFC東京に期限付き移籍していたブラジル人FWが別れを告げた。鳥栖は特別なクラブだ。 「2024年は、私と家族を支えていただき、本当にありがとうございました。サガン鳥栖では本当に幸せでした。私の娘もこの素晴らしい街で生まれました。またこの街を家族に見せられる日が来ることを願っています」再会