菅田将暉が1月14日にリリースするEP『SENSATION CIRCLE』の全曲ダイジェストトレーラー映像が公開された。 ■ミュージシャン菅田将暉の世界を堪能できる新作をいち早く体感しよう 2017年から本格的に音楽活動を開始した菅田将暉。2019年リリースの「まちがいさがし」は各配信ストアにて1位を席捲し、ストリーミング3億回再生を突破。その年には『